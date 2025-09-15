Se invita a la comunidad de participar del proyecto 1000 Manos Salvan

El Ministerio de Salud y Ambiente, a través de la Dirección Provincial de Enfermería, invita a la comunidad a participar del proyecto “1000 manos salvan”, una capacitación en técnicas de Reanimación Cardiopulmonar, en el marco del día Mundial de la Salud.



Esta iniciativa, se realizará de manera simultánea en toda la provincia, desarrollándose en los 14 hospitales provinciales, fomentando la participación activa de ciudadanos, personal de salud y organizaciones locales.



La actividad, contribuirá a las acciones para salvar una vida y al fortalecimiento de la comunidad, promoviendo la prevención y educación en salud.



Durante la jornada, se llevarán a cabo talleres prácticos de RCP, charlas informativas sobre prevención de Muerte Súbita y distribución de folletería educativa.



Acércate este domingo 21 de septiembre al hospital de tu localidad, te esperamos desde las 14 hs. para aprender y multiplicar manos que salvan.