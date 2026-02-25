Se inició el dispositivo de accesibilidad “Más Inclusión” en el barrio Vista Hermosa

Desde la Supervisión de Gestión y Diversidad Educativa, organizan esta actividad que comenzó hoy miércoles y continuará hasta el viernes 27 de febrero de 14 a 18 Hs en la U.V B° Vista Hermosa en la cual se pueden realizar varios trámites.

La Supervisora de Gestión y Diversidad Educativa Johana Bujan describió lo siguiente: “Estamos en el Vista Hermosa con distintas instituciones del área de discapacidad, se puede gestionar el CUD, Urbano SE, Extranjería, la UNPA que está realizando una encuesta, entre otras instituciones”. Agregó además “Tuvimos bastante convocatoria al comienzo del dispositivo”.

La Supervisora destacó al respecto: ”La importancia de poder concentrar todo en sólo lugar, puesto que hay personas con movilidad reducida, al mismo tiempo tenemos un rincón de niños”.

Bujan para finalizar remarcó y anticipó: “Esta actividad nos permite tener un relevamiento del barrio, es nuestra primera edición, la idea es poder replicar el dispositivo en otros barrios”.

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