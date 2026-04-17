Se inauguró el 1° Torneo Patagónico Regional Sur de Fútbol de Veteranos

Este viernes 17 de abril, el estadio municipal fue escenario de la apertura del torneo denominado “Alberto Valle”, una iniciativa impulsada por la Asociación Argentina de Veteranos de Fútbol (AAVF), junto a la Municipalidad de Caleta Olivia, a través de la Secretaría de Cultura, Deportes y Juventud.

La competencia reúne a equipos de la ciudad y de la región y se extenderá a lo largo del fin de semana con una amplia grilla de partidos que se disputarán tanto en el estadio municipal, como en la cancha del Club Atlético Talleres con entrada gratuita, solicitándose únicamente la donación de un alimento no perecedero destinado a los sectores más vulnerables.

Tras la apertura, el secretario de Cultura, Deportes y Juventud, David Jones, destacó la importancia del torneo,subrayando el impacto que genera en la agenda deportiva e institucional de la localidad. “No solamente es un encuentro, sino es hacer historia en Caleta Olivia con este Patagónico”, expresó.

Asimismo, puso en valor el homenaje realizado a Alberto Valle, figura que da nombre al torneo, remarcando que el reconocimiento trasciende lo deportivo y busca también destacar el esfuerzo que junto a su familia realiza día a día.

En este marco, también agradeció el acompañamiento del intendente Pablo Carrizo, que permitió avanzar en la concreción de esta iniciativa que contó con el trabajo articulado entre distintas áreas municipales y la colaboración de Fundación Flota Amarilla.

Finalmente, indicó que participan equipos provenientes de Pico Truncado, Puerto Deseado, Comodoro Rivadavia, Sarmiento y Caleta Olivia, muchos de los cuales compiten regularmente en instancias nacionales. En ese sentido, destacó que el torneo representa una instancia de preparación importante y subrayó que continuarán trabajando con el presidente de la AAVF dado que ya quedó una fecha fija en Caleta Olivia.