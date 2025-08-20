Se inauguraron nuevas salas y Shock Room pediátrico en el Hospital Regional Río Gallegos

El Gobierno de Santa Cruz, a través del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV) y el Ministerio de Salud y Ambiente, inauguró este martes un Shock Room Pediátrico y diversas salas en el Hospital Regional Río Gallegos.

Del acto participaron el jefe de Gabinete, Daniel Álvarez; la ministra de Salud y Ambiente, María Lorena Ross; el presidente del IDUV, Cristian Mansilla; el vocal por el Ejecutivo, Pablo Álvarez; la gerente Administrativa, Carina Vera; los concejales Victoria Ojeda y Ayrton Ruay, junto a las autoridades del hospital, Doctor Eduardo Alfonso y el Doctor Alejandro Acevedo.

En el marco de la cuarta entrega parcial de obra, quedaron habilitados espacios con diseño moderno, funcional e incorporación de nueva tecnología. Entre ellos, el Shock Room Pediátrico, la sala de descanso de enfermería de guardia pediátrica, de enfermería de guardia de adultos, de médicos de guardia de pediatra, de chóferes y una sala de máquinas.

Durante la inauguración, Álvarez destacó el trabajo diario del personal del hospital y la importancia de avanzar en este tipo de obras que representan un beneficio para la comunidad.

Por su parte, Cristian Mansilla subrayó: “Es muy importante esta entrega de obra porque desde el IDUV sabemos el valor que tiene para la comunidad. En esta instancia queda plasmado todo el trabajo que realiza nuestro equipo para cumplir con los plazos establecidos y con la calidad que corresponde”.

Finalmente, la jefa del Servicio de Guardia Pediátrica, Pamela Hernández, expresó: “Estamos muy felices. Es un proyecto que esperábamos hace mucho tiempo porque tenemos una demanda muy importante. Esta es la única guardia pediátrica de la ciudad que funciona las 24 horas”.