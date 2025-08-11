EN VIVO
Se fortalece la gestión educativa en Gobernador Gregores

La secretaria de Gestión Educativa, Adela Vera, acompañada por la directora General de la Modalidad Rural, Pamela Morales; la directora Provincial de Educación Secundaria, Norma Gatica; y la referente del Plan de Alfabetización, Liliana Buryaile, culminó en Gobernador Gregores una intensa agenda de trabajo.

Durante la jornada, visitaron el Jardín de Infantes N°7, la Escuela Primaria N°18, la Escuela Agrotécnica, la Escuela Hogar Rural N°2, la EPJA N°10 y la EPJA Secundaria N°16.

En cada institución se trabajó junto a los equipos docentes y directivos en el seguimiento de las trayectorias escolares, la implementación del Plan de Alfabetización, la planificación de proyectos institucionales, la entrega de material bibliográfico y el fortalecimiento de normativas como la Resolución 1500/22 del CPE.

El recorrido también incluyó reuniones con autoridades locales para relevar necesidades y avanzar en acciones vinculadas a la infraestructura escolar, con el objetivo de fortalecer la calidad educativa en la localidad.

