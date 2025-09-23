Se firmó un nuevo convenio por el servicio integral de limpieza en establecimientos educativos de Caleta Olivia

La presidenta del Consejo Provincial de Educación, Iris Rasgido, se reunió con el intendente de Caleta Olivia Pablo Carrizo, para firmar un convenio con el objetivo de continuar garantizando el servicio integral de limpieza diaria y permanente en las instituciones educativas de la localidad.

El acuerdo firmado es por los meses de septiembre a diciembre, con un aumento pautado a partir del presente mes. En este marco desde la cartera Educativa se enviará la partida de fondos al municipio que establece la provisión de personal e insumos necesarios para el mantenimiento de aulas, baños, oficinas, gimnasios, pasillos y espacios comunes, así como también de las áreas externas y perimetrales.

Este convenio, reafirma el compromiso del Gobierno Provincial y el CPE de seguir trabajando junto a los municipios para asegurar condiciones dignas y seguras en las escuelas de Santa Cruz.