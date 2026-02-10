Se firmó un convenio para fortalecer el mantenimiento escolar en Cañadón Seco

El Consejo Provincial de Educación firmó un convenio de cooperación con la Comisión de Fomento de Cañadón Seco para fortalecer el mantenimiento y la refacción de los establecimientos educativos de la localidad, mediante la transferencia de fondos destinados a mejorar las condiciones edilicias de las escuelas.

El acuerdo, suscripto por la presidenta del CPE, Iris Rasgido, y el presidente de la Comisión de Fomento, Gabriel Galarza, se enmarca en una decisión política del Gobierno de Santa Cruz, impulsada por el gobernador Claudio Vidal, que prioriza la educación pública y la inversión en infraestructura escolar en todo el territorio provincial.

Durante la firma se destacó el rol de la cartera educativa en la articulación con los gobiernos locales, permitiendo dar respuestas concretas a las necesidades de las comunidades educativas y acompañar el trabajo diario de docentes, estudiantes y familias.

Este convenio reafirma el compromiso del Estado provincial con una educación pública fortalecida, garantizando espacios escolares seguros, y adecuados para enseñar y aprender.