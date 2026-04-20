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Se firmó un acta acuerdo para Prácticas Profesionales en medios locales

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En el marco de las acciones de vinculación con el medio, se llevó a cabo la firma de un acta acuerdo que permitirá a estudiantes de la Licenciatura en Comunicación Audiovisual realizar sus Prácticas Profesionales Supervisadas en Frecuencia Patagonia 99.3 y el portal de noticias: de Voces y Apuntes.

El acuerdo se concretó con la participación del Decano Mg. Claudio Fernández, el titular del medio Nelson Aguilar, junto a autoridades de la Unidad Académica, entre ellas el director de la Escuela de Comunicación, Mariano Stoichevich, y la Prof. Marina Olmedo, directora de Vinculación Académica.

Esta iniciativa fortalece el vínculo entre la universidad y los medios de comunicación locales, generando espacios concretos de formación donde las y los estudiantes pueden poner en práctica sus conocimientos, adquirir experiencia en entornos reales de trabajo y aportar nuevas miradas al campo profesional.

La articulación con medios del territorio resulta clave para seguir construyendo una formación situada, comprometida con la realidad local y con el desarrollo de la comunicación en la región.

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