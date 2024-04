Se firmó convenio para generar mayor transparencia en programas habitacionales del IDUV

El Ministerio Secretaría General de la Gobernación y el Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV) firmaron un convenio con el Sistema de Identificación Nacional Tributario Nacional y Social (SINTyS). Se trata de una ratificación y renovación del plan de trabajo del ente provincial siendo el objetivo propiciar el entrecruzamiento de bases de datos para dar más transparencia al Estado.

Del acto que, se concretó esta mañana en Sala Gregores de Casa de Gobierno, fueron parte, la ministra Secretaria General de la Gobernación, Cecilia María Borselli, el presidente del IDUV, Cristian Gabriel Mansilla, y la Coordinadora Provincial del Sistema de Identificación Nacional Tributario Nacional y Social (SINTyS), Lorena Díaz Cano.

Se describió que el objetivo es iniciar el intercambio de información patrimonial y social de las personas entre organismos públicos, asegurando su privacidad y confidencialidad de acuerdo a lo establecido por la normativa de protección de datos personales.

Consultada sobre la firma Lorena Cano dijo que “desde la Unidad Coordinadora Provincial celebramos este acto y contamos con más de 4200 temáticas de bases de datos a las que el Instituto puede acceder. Esto les va a servir para evaluar a sus postulantes en todos sus programas habitacionales con los que cuenten”.

“SINTyS, es una red nacional, cuenta con todas las bases de datos a nivel municipal, provincial y nacional. Y en el caso del IDUV podrá obtener información de sus postulantes a los programas, a ver si están calificados o no, para la entrega de viviendas u oportunamente de tierras. De esta manera resulta todo más rápido y transparente”, subrayó Cano.

La coordinadora provincial indicó también que como lo remarca el gobernador Claudio Vidal, será “es una herramienta que permitirá otorgar transparencia y no discrecionalidad”, a la vez agregó “somos la única área encargada de manejar bases de datos a nivel nacional, somos el nexo directo con ellos. Tenemos autonomía acá en lo que es la provincia, administramos nuestros propios planes de trabajo, nuestros propios objetivos, pero trabajamos bajo estrictas normas de confidencialidad. Las claves vienen cifradas, contamos con manuales de cifrado de estos datos, no se puede acceder, es simplemente para el organismo y para los usuarios habilitados. Es información muy sensible que siempre tenemos que cuidar, que no se puede filtrar, que es únicamente a los fines de este plan de trabajo, que en este caso estamos celebrando los adjudicatarios de planes”.

Asimismo, Jorgelina López, de la Dirección de Control y Gestión del SINTyS apuntó que “como novedad en los próximos días habrá una nueva base de datos que va a integrar la provincia de Santa Cruz, que será la base de Tierras”.

Finalmente, Cano recalcó que estas acciones “forman parte de seguir avanzando con nuestras tareas, y colaborar con todos los organismos para que justamente podamos implementar y diseñar mejores políticas públicas”.

Asistieron además autoridades responsables del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda, el Gerente de Hábitat, Orlando Javier Olavarría Sandoval; el Gerente Administrativo Contable, Federico Andrés Tenorio y la vocal del IDUV, Florencia Álvarez.