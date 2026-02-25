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Se entregó el presunto autor del disparo a un comerciante en Pico Truncado

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El hombre que era intensamente buscado y sobre quien pesaba un pedido de captura se entregó en las últimas horas, tras ser señalado como el presunto autor del disparo contra el dueño de un bar en Pico Truncado.

El hecho ocurrió el lunes pasado, en horas de la mañana, cuando los propietarios del local solicitaron a un grupo de personas que se retirara del lugar. Según se desprende de la investigación, la situación derivó en una discusión que terminó con un ataque con arma de fuego contra el dueño del establecimiento.

Con la orden de detención vigente, el acusado decidió ponerse a disposición de la Justicia y, a través de su abogado, coordinó su entrega ante el ministro de Seguridad de Santa Cruz, Pedro Prodromos. El funcionario, que se encontraba en Caleta Olivia, se trasladó hacia Las Heras, donde finalmente se concretó la presentación del imputado.

Tras la entrega, el sospechoso quedó a disposición del Juzgado de Instrucción interviniente, que continuará con las actuaciones correspondientes. En las próximas horas se prevé que se realice la indagatoria, una instancia clave para avanzar en el proceso y definir su situación judicial.

La causa permanece en plena etapa investigativa, mientras se recaban pruebas y se toman testimonios para esclarecer las circunstancias del ataque.

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