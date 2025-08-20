Se entregaron certificaciones a cuidadores domiciliarios en Puerto Deseado

El Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, a través de la Subsecretaría de Cooperativas y Mutuales, llevó adelante la entrega de certificaciones a cuidadores domiciliarios de Puerto Deseado, quienes culminaron un proceso de formación de cinco meses.

La capacitación se realizó en conjunto con la Federación de Mutuales de Córdoba y la cooperativa “Cuidarte Bien”, con el objetivo de brindar herramientas que fortalezcan el acompañamiento y la atención de personas mayores en la provincia de Santa Cruz.

Del acto participó el subsecretario de Cooperativas y Mutuales, Martín Molina, quien destacó el compromiso de los cuidadores de distintos puntos de la provincia que participaron de manera intensiva en la propuesta.

“Fueron jornadas de mucho trabajo, con instancias virtuales y presenciales, en las que se brindaron espacios de consultas y se abordaron temas vinculados al cuidado de la salud, el acompañamiento psicológico y las tareas cotidianas que mejoran la calidad de vida de nuestros mayores. Es fundamental poner en valor estas capacitaciones, ya que permiten profesionalizar una tarea tan importante. También quiero agradecer al Diputado Santiago Aberastain y a Mónica Miño por acompañarnos y colaborar para que podamos llevar adelante la capacitación para la gente de Puerto Deseado”, afirmó Molina.

Finalmente, el funcionario subrayó el compromiso del Gobierno de Santa Cruz, que se traduce en el apoyo del gobernador Claudio Vidal y la titular de la cartera de Desarrollo Luisa Cárdenas, quienes ponen el énfasis en la capacitación permanente para mejorar la atención y calidad de vida de cada santacruceño.