Se entregaron árboles producidos por la Delegación del CAP en Puerto Santa Cruz

La Delegación del Consejo Agrario Provincial en Puerto Santa Cruz informa que, durante las últimas semanas, se realizaron nuevas entregas de árboles destinados a fortalecer los espacios verdes de la localidad. En total, se distribuyeron más de 200 barbados de salicáceas, producidos en el estaquero ubicado dentro del predio.

Los ejemplares fueron entregados a la Municipalidad de Puerto Santa Cruz, que los utilizará para forestar una plaza; al Camping Municipal; y a la Escuela de Equitación CAENCE (Club de Actividades Ecuestres). Cada uno de los árboles fue trasplantado con pan de tierra para asegurar una mejor adaptación al entorno.

Las tareas fueron realizadas por todas y todos los trabajadores de la Delegación, que desde hace un mes vienen llevando adelante un programa de distribución de barbados para acompañar iniciativas de forestación comunitaria. La entrega se interrumpió durante una semana debido a los fuertes vientos, y se retoma ahora aprovechando las condiciones climáticas favorables para el trasplante.

Desde el CAP reafirmamos nuestro compromiso con el cuidado del ambiente, la producción forestal local y el acompañamiento a las instituciones que contribuyen al desarrollo sostenible de Puerto Santa Cruz.