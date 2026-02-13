Se encuentran disponibles los Listados definitivos 2026 Interinatos, Suplencias y Dobles Cargos

El Consejo Provincial de Educación de Santa Cruz, a través de las Juntas de Clasificación de Educación Inicial y Especial, Primaria y Secundaria, informa que se encuentran publicados los Listados Definitivos 2026 Interinatos, Suplencias y Dobles Cargos.

Los mismos se podrán visualizar en la página oficial del Consejo Provincial de Educación, ingresando a los siguientes links:

Junta Inicial/Especial: https://educacionsantacruz.gov.ar/listado-junta-inicial-especial-2026/

Junta Primaria: https://educacionsantacruz.gov.ar/listados-junta-primaria-2026/

Junta Secundaria: https://educacionsantacruz.gov.ar/listados-junta-secundaria-2026/

Junta Educación Técnica Profesional: https://educacionsantacruz.gov.ar/junta-de-clasificacion-de-educacion-tecnica/

Los listados corresponden a la inscripción estatutaria realizada desde el 1 al 30 de junio de 2025, correspondiente al Período Especial para Interinatos y Suplencias, y tendrán vigencia para el Ciclo Lectivo 2026.