Se encuentran abiertas las inscripciones al curso “De la minería a la vida cotidiana”

El Consejo Provincial de Educación informa que se encuentran abiertas las inscripciones para el curso virtual “De la Minería a la Vida Cotidiana”, destinado a docentes de todos los niveles educativos y modalidades.



La propuesta formativa tiene como propósito compartir saberes y conceptos fundamentales sobre la industria minera metalífera y no metalífera, resaltando el potencial geológico y los recursos minerales de la República Argentina. Asimismo, busca introducir los principios del desarrollo sostenible en la actividad minera, abordando sus dimensiones ambientales, sociales, económicas y el marco legal vigente que la regula.



Entre los contenidos que se desarrollarán se incluyen:



-Introducción a la minería



-Impacto económico y cadena de valor minera



-Minería y sociedad – Módulo social



-Manejo ambiental de la minería



-Futuro de la minería y conclusiones



La modalidad de cursada es virtual y autoasistida, con una duración de 7 semanas y de una carga horaria de 36 horas cátedra.



Los interesados pueden inscribirse a través del siguiente enlace: aulastic.infd.edu.ar/catalogo.cgi?oferta_id=673



Esta iniciativa promueve la formación docente continua y el fortalecimiento de conocimientos vinculados al desarrollo productivo sostenible del país.