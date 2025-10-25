EN VIVO
Se encuentran abiertas las inscripciones al curso “De la minería a la vida cotidiana”

El Consejo Provincial de Educación informa que se encuentran abiertas las inscripciones para el curso virtual “De la Minería a la Vida Cotidiana”, destinado a docentes de todos los niveles educativos y modalidades.

La propuesta formativa tiene como propósito compartir saberes y conceptos fundamentales sobre la industria minera metalífera y no metalífera, resaltando el potencial geológico y los recursos minerales de la República Argentina. Asimismo, busca introducir los principios del desarrollo sostenible en la actividad minera, abordando sus dimensiones ambientales, sociales, económicas y el marco legal vigente que la regula.

Entre los contenidos que se desarrollarán se incluyen:

-Introducción a la minería

-Impacto económico y cadena de valor minera

-Minería y sociedad – Módulo social

-Manejo ambiental de la minería

-Futuro de la minería y conclusiones

La modalidad de cursada es virtual y autoasistida, con una duración de 7 semanas y de una carga horaria de 36 horas cátedra.

Los interesados pueden inscribirse a través del siguiente enlace: aulastic.infd.edu.ar/catalogo.cgi?oferta_id=673

Esta iniciativa promueve la formación docente continua y el fortalecimiento de conocimientos vinculados al desarrollo productivo sostenible del país.

