Se encuentra disponible el padrón provisorio para el acto eleccionario de la Junta de Disciplina

El Consejo Provincial de Educación informa que ya se encuentra disponible el padrón provisorio, en el marco de la Resolución 1895/25-CPE.

El período de impugnación se extenderá desde este miércoles 20 de agosto hasta el 3 de septiembre, plazo durante el cual se podrán presentar solicitudes de modificación de datos, mediante la institución.

Asimismo, se comunica que el lunes 8 de septiembre se publicará el padrón definitivo, de cara al acto eleccionario previsto para el 8 de noviembre.

Para descargar el padrón provisorio ingresar al siguiente link: https://educacionsantacruz.gov.ar/juntaelectoral/padronv14.pdf