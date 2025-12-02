EN VIVO
Facebook Youtube Instagram
Facebook Youtube Instagram

Se encuentra disponible agenda de los Consultorios Externos de la CSS en Caleta Olivia

Compartir

La Caja de Servicios Sociales de Santa Cruz informa a sus afiliados y afiliadas que ya se encuentra habilitada la agenda médica correspondiente al mes de diciembre en los Consultorios Externos de Caleta Olivia.

Requisitos para solicitar turnos:

– Pedido de interconsulta (en caso de ser la primera consulta).
– Estudios previos e historia clínica (cuando corresponda).
– Foto de la credencial de afiliación.

Durante el último mes del año, los Consultorios Externos de Zona Norte vuelven a ofrecer una amplia agenda de profesionales itinerantes, con especialidades orientadas a fortalecer la atención médica de la comunidad.

Consultorios Externos CSS – Hospital Modular Caleta Olivia
Atención: lunes a viernes, de 8:30 a 13:30
Contacto por WhatsApp: 2966-386207

Para más información, se encuentra disponible el siguiente material audiovisual: https://www.youtube.com/watch?v=7gVz4e06B9c&t=9s

Cada prestación organizada y coordinada desde los Consultorios Externos representa un esfuerzo colectivo administrado con responsabilidad y compromiso, con el objetivo de ampliar y fortalecer la red sanitaria en Santa Cruz.

Se encuentra disponible agenda de los Consultorios Externos de la CSS en Caleta Olivia

El Consejo Agrario rescató a un pato crestón en 28 de Noviembre

Finalizaron las prácticas profesionalizantes de alumnos del Industrial N° 4 en SPSE

También