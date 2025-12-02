Se encuentra disponible agenda de los Consultorios Externos de la CSS en Caleta Olivia

La Caja de Servicios Sociales de Santa Cruz informa a sus afiliados y afiliadas que ya se encuentra habilitada la agenda médica correspondiente al mes de diciembre en los Consultorios Externos de Caleta Olivia.

Requisitos para solicitar turnos:

– Pedido de interconsulta (en caso de ser la primera consulta).

– Estudios previos e historia clínica (cuando corresponda).

– Foto de la credencial de afiliación.

Durante el último mes del año, los Consultorios Externos de Zona Norte vuelven a ofrecer una amplia agenda de profesionales itinerantes, con especialidades orientadas a fortalecer la atención médica de la comunidad.

Consultorios Externos CSS – Hospital Modular Caleta Olivia

Atención: lunes a viernes, de 8:30 a 13:30

Contacto por WhatsApp: 2966-386207

Para más información, se encuentra disponible el siguiente material audiovisual: https://www.youtube.com/watch?v=7gVz4e06B9c&t=9s

Cada prestación organizada y coordinada desde los Consultorios Externos representa un esfuerzo colectivo administrado con responsabilidad y compromiso, con el objetivo de ampliar y fortalecer la red sanitaria en Santa Cruz.