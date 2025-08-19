Se encuentra abierta la preinscripción para los cursos del programa Fomentar Empleo

Desde de la Subsecretaría de Políticas Laborales y Gestión Comunitaria dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social, invitan a los interesados a participar de los cursos que ofrece el programa Fomentar Empleo; las preinscripciones estarán abiertas hasta el 22 de agosto en www.portalempleo.gob.ar o también podrán comunicarse vía telefonía (2975076157) y presencial para recibir mayor información. El horario de atención es de 8 a 18 horas y las oficinas están ubicadas entre las calles Antártida Argentina y Gobernador Gregores (ex Copesa).

Se trata de cursos virtuales y autoasistidos que incluyen diversas propuestas como Orientación Laboral (presencial), Gestión de Herramientas Financieras para Emprendedores, Comunicación Digital, Mejorar mi Búsqueda de Empleo, Marketing Digital, Trabajo Digital en Entornos Colaborativos, Calidad en la Atención al Cliente en Turismo, Habilidades Digitales para la Inclusión Laboral, Introducción al Comercio Electrónico y Herramientas para Emprender.

Este tipo de formaciones buscan brindar herramientas para fortalecer las capacidades de los beneficiarios en el ámbito laboral. Para participar de los mismos, deberán ser mayores de 18 años y estar inscriptos en Fomentar Empleo.

Al respecto, Francisca Gil, subsecretaria de Políticas Laborales y Gestión Comunitaria, explicó que aquellas personas que necesiten asistencia a la hora de inscribirse pueden acercarse a las oficinas para recibir ayuda.

“La idea es que sumen más puntaje en los CV porque sabemos que la gente joven no cuenta con la experiencia, entonces estas capacitaciones y habilidades que van adquiriendo les van a ser muy útiles a la hora de presentar su curriculum en una búsqueda laboral”, culminó.