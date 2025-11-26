Se encuentra abierta la inscripción para estudiantes que requieran hacer el CBC en la UBA

La Municipalidad de Caleta Olivia, a través de la Supervisión de Formación Laboral, invita a los jóvenes que necesiten cursar el Ciclo Básico Común (CBC) de la Universidad de Buenos Aires (UBA), a sumarse a la propuesta que permitirá concretar la instancia de manera virtual y rindiendo en Río Gallegos.

La supervisora de Formación Profesional, dependiente de la Secretaría de Estrategia y Gestión Operativa, Leticia Vázquez, explicó que la iniciativa es destinada a estudiantes que finalizan este año el nivel secundario, como así también para quienes ya cuentan con título y aún no han definido su futuro académico.

Asimismo, resaltó la importancia de esta propuesta recordando que el CBC es obligatorio para todas las carreras que forman parte de la amplia oferta académica de la mencionada sede universitaria.

En este marco, informó que a partir de un trabajo articulado entre el municipio y la coordinadora en Rio Gallegos del programa UBA XXI durante la reciente Expo Carreras realizada en nuestra ciudad, desde la Supervisión acompañarán el proceso de inscripción brindando asesoramiento a quienes así lo requieran.

A tal fin, sostuvo que los links de acceso ya se encuentran disponibles en las redes sociales de la Supervisión, además de un número telefónico para consultas.

“Lo importante es que los jóvenes sepan que pueden quedarse un año en su ciudad y poder cursarlo en forma virtual y una vez que ingresen, poder viajar a Buenos Aires, instalarse y también es una gran ayuda para los padres”, subrayó Vázquez.