Se dio inicio al Encuentro Provincial de Alfabetización Plen@ en Nivel Inicial y sus modalidades

Con una amplia participación de equipos directivos, supervisores, docentes, estudiantes del IPES y autoridades educativas de toda la provincia, el Consejo Provincial de Educación lleva adelante el Encuentro Provincial de Alfabetización Plen@ en el Nivel Inicial y sus Modalidades, en la localidad de Caleta Olivia.



La propuesta constituye un espacio de encuentro, reflexión y construcción colectiva, que pone en el centro la alfabetización como derecho y herramienta fundamental para el desarrollo personal, social y cultural desde los primeros años.



Participan de la jornada la presidenta del CPE, Iris Rasgido; la secretaria de Gestión Educativa, Adela Vera; la directora Provincial de Nivel Inicial, Mariana Nazzi; el director General de Educación Especial, Claudio Burgos; la directora General Regional Zona Norte, María Mercedes Barrionuevo; junto a equipos técnicos, supervisores y coordinadores pedagógicos.



Durante la apertura, las autoridades del Consejo Provincial de Educación brindaron palabras de bienvenida a los participantes, resaltando la importancia del trabajo conjunto para fortalecer las trayectorias educativas y garantizar el acceso equitativo al conocimiento desde los primeros años.



A través de una conferencia inaugural a cargo de la Doctora Celia Rosemberg, reconocida investigadora del CONICET y referente nacional en alfabetización inicial, abordó la temática de “La evaluación de la alfabetización en el Nivel Inicial”.



A lo largo de la jornada, los participantes comparten experiencias institucionales y estrategias pedagógicas vinculadas a los lineamientos del Plan Plen@, fomentando la innovación, la inclusión y la colaboración entre los distintos niveles y modalidades del sistema educativo. Distintos jardines de infantes y modalidades educativas presentan sus proyectos alfabetizadores, evidenciando el compromiso y la creatividad de los equipos docentes.



Durante la mañana y la tarde, se llevan a cabo espacios de trabajo grupal y mesas de reflexión, orientadas al diseño de instrumentos de evaluación y al fortalecimiento de las prácticas alfabetizadoras desde un enfoque interdisciplinario e inclusivo.



El encuentro sigue transcurriendo con entusiasmo, participación y compromiso colectivo. Cada intercambio y propuesta sigue sumando a la construcción de una educación más equitativa y sensible, reafirmando que alfabetizar implica incluir y transformar, mientras la actividad continúa hasta el cierre programado más tarde en el día.