Se dictará una capacitación de maquinaria pesada en Gregores para el desarrollo agropecuario

El Gobierno de Santa Cruz, en colaboración con el Municipio de Gobernador Gregores, Distrigas S.A. y Vialidad Provincial, organiza un Taller en Maquinaria Pesada con el objetivo de ampliar las capacidades laborales, en beneficio de los ciudadanos de la ciudad.

La localidad de Gobernador Gregores se prepara para recibir una Capacitación en Maquinaria Pesada, una iniciativa de formación que ya tiene fecha de inicio: será el lunes 22 de septiembre. La Intendencia local, a cargo de Carina Bosso, y el equipo de capacitación en Maquinaria Pesada confirmaron los detalles de esta propuesta, que busca potenciar las habilidades laborales de los vecinos.

A diferencia de las capacitaciones realizadas con éxito en otros municipios, esta edición en Gregores tendrá un enfoque especial en la actividad productiva de la comunidad. A la oferta de formación en el reconocimiento de Motoniveladora, Retroexcavadora y Pala cargadora, se le ha sumado el aprendizaje en el manejo de un Tractor AGCO Allis Serie 6.110 (106 HP). Esta incorporación busca alinear la capacitación con las necesidades del sector agropecuario, la actividad predominante de la zona, proporcionando a los participantes herramientas directas y relevantes para su desarrollo profesional.

El programa también incluirá un módulo esencial sobre Seguridad e Higiene, garantizando que los asistentes no sólo adquieran destrezas técnicas, sino también un conocimiento fundamental para trabajar de forma segura y responsable.

Maximiliano Gómez, gerente de Relaciones Institucionales de Distrigas S.A. a cargo de la organización del evento, agradeció al gobernador Claudio Vidal y al Gobierno Provincial por el apoyo y la visión, para llevar esta capacitación "a cada rincón de la provincia".

Gómez destacó el compromiso de las autoridades para adaptar la formación a las necesidades de cada destino. Esta iniciativa representa un paso importante para Gobernador Gregores, al ofrecer una oportunidad de una preparación que responde a la realidad local, y tiene un impacto directo en el fortalecimiento de su economía regional.