Se despliegan obras de hormigonado y adoquinado en varios puntos de la ciudad

Con el objetivo de continuar mejorando la infraestructura vial de la ciudad, la Municipalidad de Caleta Olivia, avanza concretando trabajos de hormigonado y adoquinado en arterias de distintos barrios, incluso aquellos mas alejados del casco céntrico.

En este marco, el arquitecto José Camacho, responsable de la Secretaría de Obras Públicas y Servicios, informó que este lunes se realizaron tareas de hormigonado en el barrio 17 de Octubre, específicamente sobre la calle Ana Minetto, frente al edificio del Centro Integrador Comunitario.

De forma paralela se ejecutan trabajos de adoquinado en calle Hielos Continentales del barrio 3 de Febrero, mientras que, en la intersección de la calle Juana Terráz con la Ruta Provincial N° 12, se realizaron labores de moldeado de cordones cuneta, etapa previa al hormigonado de los mismos.

En este marco, el funcionario destacó que estas acciones forman parte de una planificación que busca dar respuesta a las demandas de distintos sectores. “En todos los barrios hay muchos requerimientos con respecto el tema tanto de pavimento como de adoquinado, de a poco vamos llegando a esos barrios, también con trabajos de bacheos de a poco vamos solucionando esos problemas”, precisó el funcionario.