Se desplegó jornada intersectorial en Cañadón Seco

Con la participación de distintos entes del Gobierno Provincial, se concretó una nueva Jornada Intersectorial Santa Cruz, en la que se brindó atención de salud y asesoramiento tanto de la Caja de Servicios Sociales y Registro Civil, además se llevó a cabo la entrega de plantines y arboles desde el Consejo Agrario Provincial.

Este último sábado, el Puesto Sanitario Dr. Kuester abrió sus puertas a la comunidad para acceder a distintos servicios de salud. En esta oportunidad, además de los controles médicos para adultos y pediátricos, se realizaron actividades enmarcadas en la campaña provincial de vacunación “Pone al Día tus Vacunas para Estar Protegido” y Mes Rosa, en el marco del mes de la prevención del cáncer de mama.

En este sentido, se realizó un circuito el cual invito a los vecinos a acceder a controles médicos, consejería y prevención sobre cáncer de mama y turnos para mamografía en el Hospital Zonal Caleta Olivia, examen Papanicolau y ecografías, chequeo de vacunas en libreta y sistema nacional y su correspondiente acceso a completar esquemas de inmunización. Además, se realizó inscripción al Plan Sumar, y servicio social del HZCO, con carnet hospitalario, detección de enfermedades de transmisión sexual y factor sanguíneo. Por otra parte, Salud Mental realizó el espacio de diálogo “Mujeres de Hoy” y desde Nutrición, consejería sobre prevención de cáncer de mama y dietas antioxidantes.

El circuito lo completaban los equipos del Registro civil y Caja de Servicios Sociales con asesoramiento y atención personalizada sobre temáticas propias de cada ente. Para finalizar el circuito, el Consejo Agrario, entrego plantines y árboles destinados a la forestación.

Al respecto, la secretaria de Estado de Políticas Sanitarias, Daniela Carod, destacó “la convocatorio fue sumamente satisfactoria, habiendo contado con la comunidad de Cañadón Seco y algunos vecinos de Caleta Olivia que se acercaron; estas jornadas son impulsadas desde el Gobierno Provincial y es grato contar con tanta participación como ha sido en Caleta Olivia, Río Gallegos y El Calafate”.

“La comunidad se ha visto sumamente participativa con la presencia de diferentes servicios, es clave trabajar en lugares, horarios y días descontracturados; estas jornadas permiten la participación, con distintos servicios a disposición y a demanda; notamos el agradecimiento de parte de los vecinos, y esto sirve al sistema para proyectar actividades y acercar las políticas sanitarias y publicas a las comunidades”, mencionó la secretaria de estado.

Por último, Carod comentó que “a través de estos espacios se generan estadísticas y análisis de situación de cada área programática, que permiten proyectar determinadas acciones en cada localidad; En noviembre desplegaremos el operativo Intersectorial, en Jaramillo-Fitz Roy y próximamente en Pico Truncado”.