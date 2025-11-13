Se desarrolló una nueva reunión para fortalecer la comunicación institucional

Este miércoles 12 de noviembre, la presidenta del Consejo Provincial de Educación, Iris Rasgido, encabezó una nueva reunión institucional junto a directores provinciales de nivel, directores generales y coordinadores de modalidades, con el objetivo de fortalecer la comunicación institucional dentro del organismo.

Durante el encuentro, se abordó la importancia de mejorar los canales, los mensajes y los vínculos comunicacionales entre todos los actores que integran el sistema educativo, tanto internos (docentes, directivos, personal administrativo) como externos (familias, comunidad, organismos y medios).

Se propuso reflexionar sobre cómo circula la información entre niveles, supervisiones y escuelas, qué canales resultan más efectivos e identificar posibles puntos críticos, como demoras o mensajes contradictorios.

Por último, se planteó la necesidad de evaluar la eficacia de los canales institucionales, promover mensajes claros y coherentes, y definir responsabilidades y protocolos de comunicación que orienten la manera en que se informan decisiones o situaciones institucionales.