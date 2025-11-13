EN VIVO
Se desarrolló una nueva reunión para fortalecer la comunicación institucional

Este miércoles 12 de noviembre, la presidenta del Consejo Provincial de Educación, Iris Rasgido, encabezó una nueva reunión institucional junto a directores provinciales de nivel, directores generales y coordinadores de modalidades, con el objetivo de fortalecer la comunicación institucional dentro del organismo.

Durante el encuentro, se abordó la importancia de mejorar los canales, los mensajes y los vínculos comunicacionales entre todos los actores que integran el sistema educativo, tanto internos (docentes, directivos, personal administrativo) como externos (familias, comunidad, organismos y medios).

Se propuso reflexionar sobre cómo circula la información entre niveles, supervisiones y escuelas, qué canales resultan más efectivos e identificar posibles puntos críticos, como demoras o mensajes contradictorios.

Por último, se planteó la necesidad de evaluar la eficacia de los canales institucionales, promover mensajes claros y coherentes, y definir responsabilidades y protocolos de comunicación que orienten la manera en que se informan decisiones o situaciones institucionales.

