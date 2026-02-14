Se desarrolló la Primera Edición de la “Huella del Amor” en la Plaza 20 de Noviembre.

La Secretaría de Estrategia y Gestión Operativa realizó este Viernes 13 de Noviembre una jornada con el objetivo de concientizar sobre vínculos sanos en el marco de la previa del “Día de los Enamorados”.

Además de los sectores municipales participaron emprendedores locales, el Hospital Zonal y la Comisaria de la Mujer.

El Supervisor de Relaciones Institucionales Néstor Vivar detalló al respecto: ”Estamos contentos, acompañó el clima y la gente, el área de Relaciones Institucionales ornamentó el lugar” Además agregó ”Estamos inaugurando un corazón de manera simbólica que quedará de manera fija en la cual los vecinos pueden sumarse con un candado”.

Vivar destacó “Es un lineamiento del Intendente Pablo Carrizo y la Licenciada Andrea Bayón quienes nos piden que generemos actividades que tengan que ver con la cultura, comercio, información y prevención” Para finalizar recordó que el 14 de Febrero mediante ordenanza es el “Día Internacional de la Cardiopatías Congénitas que se adquiere al nacer y en esta actividad también concientizamos sobre ello”.