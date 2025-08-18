Se desarrolló la 2° edición de la Copa Wilson Parada

A lo largo de tres jornadas consecutivas, tuvo lugar en el Gimnasio Pancho Cerda la segunda edición de la Copa Wilson Parada organizada por la Asociación de Hockey Santa Cruz Norte. Este encuentro deportivo tuvo la participación de 31 equipos de toda la zona.

Hoy domingo 17 de Agosto finalizó el torneo que se desarrolló los días viernes 15, sábado 16 y domingo 17 con un marco de participación muy positivo.

La presidenta de la Asociación de Hockey Santa Cruz Norte Alejandra Maiorano destacó que “el año pasado también tuvimos casi el mismo número de equipos que vinieron. En esta oportunidad se hizo un poco más agotadora, porque vinieron equipos muy importantes y los partidos son a veces más intensos de lo que uno está acostumbrado”.

La finalidad de este tipo de torneos es “que disfruten del deporte, tenemos por suerte jugadores que son de nuestros seleccionados y que están jugando en sus clubes, jugadores que están en la selección nacional y en la preselección nacional de hockey indoor”.