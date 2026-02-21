Se desarrolló en el CIC Rotary 23 la jornada provincial “Volvemos al Cole 2026”

En el Centro Integrador Comunitario del barrio Rotary 23 se llevó adelante una nueva jornada de la propuesta provincial “Volvemos al Cole 2026”, destinada a garantizar los controles de salud obligatorios para el ingreso escolar.

Niños y niñas accedieron a controles médicos integrales para el inicio del ciclo lectivo

La actividad convocó a numerosas familias que se acercaron con sus hijos e hijas para completar la certificación médica correspondiente al ciclo lectivo.

El jefe del Departamento de Salud Comunitaria del Hospital Modular, Pablo Maldonado, explicó que “estamos con una jornada provincial ‘Volvemos al cole 2026’, donde se le está haciendo el control anual para que los chicos puedan ingresar a la escuela con todos los controles realizados, que es muy importante para nosotros”.

En este marco, detalló que el operativo incluye controles de peso y talla, toma de presión arterial, evaluación de agudeza visual, control bucodental, electrocardiograma, revisión del calendario de vacunación y examen físico general a cargo de profesionales médicos.

“Arrancamos el martes pasado en el Hospital Modular y ahora continuamos en el CIC Rotary. La concurrencia es muy buena y los padres se acercan con sus niños para hacer un control”, señaló Maldonado.

Durante la jornada se otorgaron 54 turnos y participaron tres profesionales médicos. Además, el referente recordó que los controles pueden realizarse de lunes a viernes en los distintos CIC, CAP y en el Hospital Modular, e invitó a la comunidad a mantenerse informada a través de los canales oficiales donde se publican los próximos cronogramas.