Se desarrolló capacitación sobre generalidades de cultivo en la zona

La Municipalidad de Caleta Olivia, a través de la Secretaría de Estrategia y Gestión Operativa, llevó adelante una capacitación titulada “Generalidades de cultivo en la zona”, desarrollada en el edificio Dorotea.

La jornada estuvo a cargo del ingeniero Alejandro Brunetto, quien brindó herramientas básicas sobre producción en esta región, teniendo en cuenta las características particulares del clima y el suelo. En ese sentido, destacó la importancia de fomentar este tipo de espacios, especialmente en zonas donde la producción presenta desafíos específicos.

“Todo lo que compartimos hoy fue muy enriquecedor para todos, incluso para mí, ya que hay personas que vienen produciendo hace muchos años en la localidad, lo que permite generar un valioso intercambio de saberes”, expresó el profesional.

Durante el encuentro se abordaron conceptos generales vinculados al cultivo, que luego fueron ampliándose en función del interés de los participantes. La dinámica permitió generar un ida y vuelta constante, fortaleciendo el aprendizaje colectivo.

Asimismo, Brunetto valoró la participación activa de los asistentes y remarcó la importancia de estos espacios como puntos de encuentro, donde también se comparten experiencias en contextos donde existe escasa bibliografía o antecedentes técnicos.

Finalmente, el ingeniero destacó el potencial del desarrollo productivo local y la necesidad de continuar generando registros y seguimiento de los cultivos en la zona, al tiempo que se mostró dispuesto a regresar a la ciudad para futuras capacitaciones.

Desde el Municipio se continúan impulsando propuestas que fortalecen la producción local y promueven el desarrollo sostenible en la comunidad.