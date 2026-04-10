Se desarrollará el primer taller de prevención contra el “Bullying”

Bajo la consigna “Digamos no al Bullying” el equipo de la Secretaría de Infancias y Adolescencias llevará adelante un taller de prevención el lunes 13 de abril a partir de las 11 horas en la Unión Vecinal del barrio José Koltun. El objetivo es identificar las distintas situaciones para brindar una serie de herramientas que permitirá abordar la problemática.

Esta actividad estará destinada al público en general (niños, niñas, adolescentes y adultos) y será dictada por profesionales de la psicología que pertenecen al equipo interdisciplinario del área. Para participar, solo deberán acercarse el día de la jornada al lugar mencionado.

En este contexto, la secretaria de Infancias y Adolescencias, Susana Pino, explicó que dicha propuesta surgió luego de varios conversatorios concretados desde el año pasado en uniones vecinales y CIC’s municipales junto a los adolescentes. Asimismo, adelantó que continuarán ofreciendo este taller en otros espacios de la ciudad y comunicó que aquellas uniones vecinales que deseen contar con esta actividad pueden dirigirse a la oficina de la Secretaría ubicada en la Avenida Eva Perón N° 689.

“Nuestros talleres son dinámicos y esto hace que todos los participantes puedan explayarse planteando sus dudas. Se trata de una temática que surge desde los encuentros con adolescentes que tuvimos antes, entonces la idea es tratar de ser más empáticos manejando las emociones sin perjudicar a nadie ni a sí mismos”, culminó.