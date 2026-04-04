Se desarrolla el primer torneo regional en homenaje a la Liga femenina Armelinda Rojas

Con la participación de equipos locales y de distintas localidades de la región, el evento deportivo se lleva adelante en el gimnasio Pancho Cerda, fortaleciendo el crecimiento del fútbol femenino.

La Municipalidad acompaña la realización del primer torneo regional en homenaje a la Liga femenina Armelinda Rojas, que se está desarrollando en el gimnasio Pancho Cerda, con la participación de equipos locales y delegaciones provenientes de distintas ciudades.

En este marco, Norma Castro, referente de la organización, destacó que se trata de una instancia histórica para la liga: “Es el primer regional que estamos haciendo en homenaje a nuestra liga femenina Armelinda Rojas, donde contamos con más de 60 equipos. Por primera vez estamos sumando equipos de afuera”, expresó.

Del torneo participan delegaciones de Comodoro Rivadavia, Las Heras, Pico Truncado, Puerto Deseado y una delegación internacional proveniente de Chile, lo que le otorga al evento un carácter regional e internacional. En total, más de 130 personas de otras localidades forman parte de la competencia.

Asimismo, Castro valoró el acompañamiento del área de Deportes municipal, que colaboró en la logística y el alojamiento de las delegaciones visitantes, permitiendo el normal desarrollo del evento.

El torneo ya se encuentra en instancias decisivas, con la disputa de las últimas fechas clasificatorias que darán paso a los cuartos de final, semifinales y la gran final prevista para este fin de semana.

Finalmente, se invita a toda la comunidad a acercarse al gimnasio Pancho Cerda para acompañar a las jugadoras y disfrutar de este importante evento deportivo, que promueve la participación, el encuentro y el crecimiento del deporte femenino en la región.