Se desarrolla el Encuentro “Santa Cruz Inclusiva”, para la construcción del Consejo Asesor de Discapacidad

En el auditorio de la Administración General de Vialidad Provincial se dio inicio a “Santa Cruz Inclusiva: Encuentro para la construcción del Consejo Asesor de Discapacidad”, una jornada de trabajo que reunió a autoridades y referentes de las áreas locales de discapacidad de distintas localidades de la provincia; organizado por la Subsecretaría de Políticas para Personas con Discapacidad, dependiente de la Secretaría de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración.

La apertura, que comenzó ayer, estuvo a cargo de la subsecretaria Alejandra Ulloa, quien destacó la importancia de conformar un espacio de consenso “democrático y federal” para el diseño de políticas públicas que promuevan y protejan derechos. Asimismo, agradeció el apoyo de la ministra Luisa Cárdenas y el compromiso de los equipos del interior provincial, que se trasladaron para trabajar durante dos jornadas en la conformación del futuro órgano provincial.

Acompañaron la actividad funcionarios y funcionarias de diversas áreas de la cartera social: Carla Beroiz, Subsecretaria de Políticas para Adultos Mayores; Lic. Verónica Pérez, Subsecretaria de Protección Integral de Niñez y Adolescencia; Lic. Rubén Fernández, Subsecretario de Políticas para la Promoción y Protección de Derechos Humanos; Prof. Roxana Rodríguez, Subsecretaria de Políticas contra las Violencias por Razones de Género; junto a directivos de sus respectivos equipos.

Durante la primera jornada se desarrollaron diversas exposiciones y espacios de intercambio. El Dr. Mario Pasqui brindó una disertación sobre la Ley Provincial N.º 3.212, que establece la creación del Consejo Provincial Asesor de Discapacidad.

Luego, la Lic. Soledad Chiramberro y la Lic. Pamela Painemil expusieron sobre los lineamientos de acompañamiento a personas con discapacidad desde la Subsecretaría de Políticas para Personas con Discapacidad. También participó el Equipo Técnico de la Dirección de Sistemas de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, presentando las políticas que incluyen la línea telefónica 102; y el referente de COFEDIS, Diego de la Mata, quien brindó información actualizada sobre el Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Por su parte, la Dra. Romina Saúl, Defensora General; la Dra. Romina Gallardo, Coordinadora del Equipo de Apoyo; junto a las peritos Lic. Camila García y Carolina Gaudino del Tribunal Superior de Justicia, compartieron una exposición vinculada a su campo de intervención.

Finalmente, la Lic. Lucrecia Molina Álvarez, Subsecretaria de Salud Mental del Ministerio de Salud y Ambiente, abordó contenidos referidos a primeros auxilios psicológicos y al funcionamiento del Sistema Provincial de Salud Mental.

El encuentro continúa este sábado con nuevas instancias de trabajo que permitirán avanzar en la construcción del Consejo Provincial Asesor de Discapacidad, un espacio clave para el fortalecimiento de las políticas públicas inclusivas en Santa Cruz.