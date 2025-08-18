Se definieron los candidatos a Diputados Nacionales que competirán en octubre

Los candidatos que irán en el primer lugar de las distintas listas legislativas nacionales representando a nuestra provincia ya estarían definidos, aunque el plazo vence a las 24hs de hoy.



Los nombres que encabezan las candidaturas que disputarán tres bancas son:



Daniel Alvarez de Por Santa Cruz, Juan Carlos Molina de Fuerza Santacruceña, Pedro Muñoz de la Coalición Cívica ARI, Gabriela Ance del Partido Obrero, Jairo Guzmán de La Libertad Avanza, Jorge Cruz del Proyecto Alternativo, Leonardo Roquel del PRO, Jorge Jesús Mariano de Nuevo MÁS y Diego Bavio de UNIR.

Si bien hubieron sorpresas de último momento estos nombres ya se habían barajado en las negociaciones de los diferentes espacios políticos que habían manifestado que iban a participar de las elecciones de Diputados Nacionales de este año.