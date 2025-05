Se cumplen 13 años de la sanción de la Ley de Identidad de Género

La ley N° 26.743 fue sancionada en nuestro país el 9 de mayo de 2012, marcando un avance significativo en materia de derechos humanos.

A 13 años de su sanción, desde la dirección de Diversidad de Género, dependiente de la Municipalidad de Caleta Olivia, destacaron la importancia de esta efeméride enfatizando lo que representa para la construcción de una democracia verdaderamente inclusiva.

“Se hizo ley y ahí comenzó la verdadera democracia para nosotras”, afirmó Mónica Andrade, como integrante de la dirección municipal, al recordar la jornada de aquel 9 de mayo cuando el Congreso de la Nación aprobó la iniciativa.

La referente sostuvo que desde entonces, muchas cosas cambiaron sin embargo aún continúa vigente la lucha por conservar derechos y lograr una sociedad libre de violencias y discriminación.

“Estamos teniendo estos famosos discursos de odio que tenemos que tratar de que se terminen, por eso es que nosotras trabajamos muchísimo con las efemérides y con nuestras leyes para que se conozcan y respeten nuestros derechos, y podamos seguir teniendo esta democracia y esto que nos permite ver la diferencia que teníamos antes de la ley”, manifestó.

En este sentido, recordó que previo a la existencia de esta legislación, no tenían acceso a nada, mientras que “ahora tenemos acceso a la salud, al trabajo por medio de otras leyes como el cupo laboral, y acceso a la educación, antes no se nos permitía ni estudiar, entonces tenemos que volver a hacer que esta línea vuelva a ser creciente”, puntualizó Andrade, reafirmando el compromiso colectivo para garantizar que los derechos conquistados no retrocedan.