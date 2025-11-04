EN VIVO
Se concretó una reunión para continuar mejorando las escuelas de Piedra Buena

La presidenta del Consejo Provincial de Educación mantuvo una reunión con la Intendenta de Comandante Luis Piedra Buena, Analía Farías, en el marco del Convenio de Asistencia Financiera para el Mantenimiento y Refacciones de Instituciones Escolares, impulsado por el Gobierno de Santa Cruz.

Del encuentro participaron representantes de distintas instituciones educativas de la localidad, con el objetivo de dar continuidad a las gestiones orientadas al fortalecimiento de la infraestructura escolar.

El convenio prevé una inversión destinada a obras de mantenimiento y refacción en establecimientos educativos, garantizando mejores condiciones edilicias y de aprendizaje para estudiantes y docentes.

En este sentido, se subrayó la importancia de avanzar en los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo en las escuelas de dicha localidad, como parte de una política sostenida que busca asegurar entornos seguros, y adecuados para el desarrollo de las actividades educativas.

Finalmente, tanto el CPE como el Municipio reafirmaron su compromiso de trabajo articulado para continuar mejorando la calidad de los espacios escolares y acompañar el desarrollo educativo en toda la provincia.

