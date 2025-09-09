Se concretó una nueva Sesión Ordinaria del Consejo Provincial de Educación

Este lunes 8 de septiembre, se llevó adelante una Sesión Ordinaria N°802 del Consejo Provincial de Educación, encabezada por la titular de la cartera Educativa, Iris Rasgido junto a la vicepresidenta, Esther Pucheta. La misma contó con la participación de la vocal por el Ejecutivo, Rosa Villaseca; la secretaria General, Verónica Muñoz; los Vocales en representación de los docentes de las instituciones de Gestión Pública y Gestión Privada, Pedro Cormack y Gloria Robles respectivamente, y la vocal por los Padres, Nahir Castillo.

Durante la sesión se aprobaron excepciones de alumnos y horas cátedras de docentes y licencia artículo 10. Así también, las Plantas Orgánicas Funcionales (POF) de instituciones educativas de Nivel Inicial y Primario de Río Gallegos y El Calafate. Igualmente de Escuelas y secciones anexas de la Modalidad Especial de toda la provincia.

En ese sentido, se finalizaron las 23 excepciones pendientes del año 2023, completando un total de 715 instrumentos legales que no habían sido tramitados en gestiones anteriores (incluyendo excepciones de los años 2020 a 2023 y dos casos de 2018). De esta manera, se regularizaron todas las excepciones pendientes, garantizando a los docentes los instrumentos legales necesarios para continuar con sus trámites.

La aprobación de las Plantas Orgánicas funcionales, a partir de un trabajo situado con los equipos directivos promueve un avance importante en todos los actos administrativos previos y necesarios para los concursos de titularización.