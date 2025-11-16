Se concretó un nuevo espacio de capacitación impulsado por la Municipalidad de Caleta Olivia

Con el objetivo de continuar brindando instancias de formación práctica y gratuita, la Supervisión de Formación Profesional, dependiente de la Secretaría de Estrategia y Gestión Operativa, junto a MDF Amoblamientos, brindaron el taller de “Introducción a la Carpintería con Melamina”.

La actividad se realizó este sábado 15 de noviembre en la sede vecinal del barrio Perito Moreno, y contó con la participación de 32 inscriptos quienes recibieron conocimientos sobre técnicas básicas de trabajo, uso adecuado de herramientas, procesos y opciones de diseño. Leonardo Andrade, integrante de la Supervisión de Formación Profesional, destacó que se trata de una propuesta diferente que llega hacia el hogar con arreglos en melamina para muebles de cocina, cajoneras, y brindando una explicación clara sobre los materiales, dónde adquirirlos y cómo utilizarlos.

En este marco, valoró la convocatoria que tienen estos encuentros abiertos y accesibles a toda la comunidad. “Durante el año venimos viendo que los cupos siempre están cubiertos, por lo que es necesario seguir con este tipo de capacitaciones que tienen buen resultado”, expresó. Asimismo, adelantó que se encuentran trabajando en nuevas instancias formativas, que se sumarán a esta amplia agenda que incluyó capacitaciones en electricidad, recuperación de pallets, entre otras propuestas.

Finalmente, agradeció la participación de profesionales y firmas comerciales que forman parte de este trabajo articulado. “La gente se suma, también los profesionales, así como se sumó MDF porque nos vieron las redes, traen su propuesta y nosotros hacemos el acompañamiento”, precisó.