Se concretó un importante taller para abordar la ludopatía en adolescentes

La iniciativa fue organizada por la Municipalidad de Caleta Olivia, a través de la Secretaría de Políticas Integrales para la Igualdad, a partir de un proyecto educativo impulsado por alumnos del Colegio Secundario San José Obrero, con el objetivo de generar un espacio de reflexión, información y prevención.

El taller se dictó este sábado 15 de noviembre, en sede del Centro Integral de la Mujer y la Familia, junto al psicólogo e integrante de la secretaría municipal, Diego Funes, y abordó ejes como concepto de ludopatía, métodos de prevención y se brindaron herramientas de apoyo destinadas a jóvenes y adultos, entre otros puntos.

“El objetivo de este proyecto es hacer prevención, sobre todo en las adolescencias, en esta problemática está siendo muy común, inicia a partir de los 13 años. Surge de la idea de alumnos del Colegio San José Obrero, de un proyecto socio comunitario a cargo de la docente Yapura y como secretaría acompañamos”, destacó Funes.

Finalmente, subrayó que el taller está abierto al público en general, con especial énfasis en adolescentes y jóvenes, y que el propósito es replicarlo en otras instituciones educativas. Asimismo, se proyecta realizar encuentros destinados a padres, ampliando de esta manera el alcance preventivo en toda la comunidad.