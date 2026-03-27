Se concretó la jornada de equilibrio y salud emocional en el CIC de barrio Rotary 23

La propuesta impulsada por la Municipalidad de Caleta Olivia, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, se brindó de forma gratuita en la mañana de este viernes 27 de marzo, en el marco del mes de la Mujer, con el objetivo de promover el autocuidado y generar espacios de reflexión sobre la salud mental.

La directora de Promoción para la Salud Mental, Jésica Rodríguez, destacó el encuentro que comenzó con un amplio espacio de dialogo. “El objetivo de esta charla fue fomentar la salud mental y sobre todo el autocuidado, que muchas veces lo evitamos o no lo tenemos tan presente teniendo en cuenta las responsabilidades y obligaciones que tenemos en el día a día”.

Asimismo, valoró el intercambio generado durante el encuentro, señalando que permite entender que no estamos solos, y que instancias como estas invitan a construir vínculos comunitarios y deconstruir tabúes en torno al cuidado personal.

Rodríguez también mencionó que la actividad continuará desarrollándose a lo largo del presente año, llegando a diferentes instituciones y CIC´s, para traer a colación estos importantes ejes. “Tienen que ver con la salud mental, con la importancia de propiciar el cuidado en lo que respecta el bienestar emocional, integral y demás”, subrayó.

La jornada culminó con un taller de manualidades, demostrando que a través del arte también se pueden canalizar y expresar las emociones y que son herramientas que permiten encontrar momentos de ocio y disfrute dentro del hogar, utilizando materiales reciclados y accesibles.