Se concretó la Gran Jineteada en Caleta Olivia

Con la organización de la Asociación Civil Siguiendo la Huella y el acompañamiento de la Municipalidad, el recreo “El Fortín” se colmó de gente.

La actividad se desarrolló durante los días sábado 8 y domingo 9 de marzo en la zona de chacras de la ciudad. Hubo competencia de Desafío de Grupa, Pruebas de riendas, Desafío de bastos, música en vivo y el acompañamiento de los animadores y payadores de la zona. Con referentes de Puerto Deseado, Pico Truncado, Sarmiento, Fitz Roy, Comodoro, Las Heras y de la ciudad.

Del acto protocolar desarrollado este domingo acompañaron el secretario de Gobierno Luis Melo, la secretaria Socioeconómica Pamela González, el secretario de Cultura y Deportes David Jones, la subsecretaria de Estrategia y Gestión Operativa Andrea Bayón y la subsecretaria de Turismo Valeria Negro, entre otras autoridades, que en nombre de intendente Pablo Carrizo realizaron la entrega de reconocimientos y obsequios a la Asociación Civil Siguiendo la Huella por la organzación.

El secretario de Gobierno Luis Melo expresó la emoción que sintió al ver el recreo El Fortín colmado de gente y agradecido ante las agrupaciones que acompañaron esta actividad, de distintas localidades de la provincia. “Es muy importante que se pueda utilizar este espacio de Don González para estas actividades gauchescas, culturales y tradicionales”, aseguró.

La subsecretaria de Turismo Valeria Negro destacó esta oportunidad para mostrar todas las actividades que hay en la localidad, acompañando a los productores locales. Además adelantó que se está trabajando en un proyecto en conjunto para las próximas organizaciones de la asociaciones tradicionalistas.

Desde la Asociación Civil Siguiendo la Huella, Daniel Huanco se expresó orgulloso al ver que tanta gente se sumó a la actividad, con más de 60 caballos. “Hace mucho que no se hacía una fiesta así en la ciudad, no es fácil juntar la caballada teniendo tantas fiestas cerca y eso nos llena de orgullo, tuvimos muchos chicos y eso es importante porque no es común sumar tantos”.