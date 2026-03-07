Se concretó la firma de un convenio de cooperación entre Desarrollo Social y Santa Cruz Puede SAU

En el marco de las políticas impulsadas por el Gobierno de Santa Cruz que conduce el Gobernador Claudio Vidal, este viernes se llevó adelante la firma de un convenio de cooperación entre el Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración y la empresa provincial Santa Cruz Puede SAU.

La rúbrica del acuerdo se concretó en instalaciones de Casa de Gobierno y estuvo encabezada por la ministra de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, Luisa Cárdenas, y el presidente de la empresa Gustavo Sívori. También participaron la ministra de Gobierno, Belén Elmiger; la secretaria de Estado de Políticas para el Desarrollo Local, Cecilia Cortés; el subsecretario de Políticas Alimentarias, Alberto Martínez; y la subsecretaria de Gestión y Desarrollo, Natalia Acuña.

El convenio establece un marco de colaboración y cooperación institucional entre la cartera social y la sociedad anónima unipersonal, con el objetivo de fortalecer las políticas públicas vinculadas al desarrollo productivo provincial y la soberanía alimentaria.

En este sentido, el acuerdo contempla el acompañamiento y la provisión de insumos alimentarios por parte de Santa Cruz Puede SAU, destinados a fortalecer los distintos programas alimentarios que impulsa el Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración en todo el territorio provincial.

Al respecto, la ministra Cárdenas explicó que el convenio tendrá vigencia inicial hasta el 31 de diciembre del presente año y destacó que la empresa provincial aportará además su capacidad operativa en materia logística, lo que permitirá ampliar el alcance territorial de las políticas alimentarias que lleva adelante el Gobierno de Santa Cruz.

Asimismo, la titular de la cartera social aclaró que este acuerdo no constituye una relación comercial, sino que se enmarca en una instancia de cooperación institucional orientada a fortalecer las acciones del Estado provincial en beneficio de las comunidades santacruceñas.