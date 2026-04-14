Se concretó la firma de adenda para prácticas profesionalizantes entre el Municipio y la UNPA UACO

Este martes 14 de abril, en la Sala de Situación del Municipio, el intendente Pablo Carrizo, junto a la subsecretaria de Gestión Política, Julieta Quintana, y el decano de la UNPA UACO, el MG Claudio Fernández, procedieron a efectuar las firmas pertinentes de la adenda que permitirá a los estudiantes de la carrera en Licenciatura en Comunicación y Audiovisual realizar sus prácticas profesionales en las distintas dependencias comunales, como la FM Municipal y el sector de Prensa.

En este contexto, la subsecretaria de Estrategia y Gestión Política destacó el hecho y manifestó que “hoy firmamos una adenda con la UNPA para que estudiantes de Comunicación Audiovisual realicen sus prácticas en la radio y prensa. Quiero agradecer al intendente Pablo Carrizo por impulsar este tipo de iniciativas que generan oportunidades para los jóvenes profesionales”, cerró Julieta Quintana.

Por otro lado, el decano de la UNPA UACO explicó que esta experiencia es enriquecedora debido a que los practicantes sumarán más conocimientos a través de la práctica.

“Se trata de un grupo de 8 alumnos, así que es un número importante que transita esta etapa, la cual termina de formar a los futuros profesionales de la localidad. En este aspecto vemos estas oportunidades muy positivas, ya que no solo en esta carrera se realizan este tipo de acuerdos, porque contamos con esta asistencia en otras y se vienen más acuerdos de esta índole”, culminó Fernández. De igual forma, Mariano Stoichevich, responsable de la cátedra, indicó que para los estudiantes es muy significativo participar de estas pasantías.

“Esta es la primera vez que desde la materia hacemos este tipo de práctica con la Municipalidad, entonces la idea es que ellos aporten y pongan en práctica sus conocimientos en un espacio real”, cerró.

Finalmente, Francisco Sanduay, alumno de la carrera mencionada, comentó que se encuentran en las instancias finales de Licenciatura.

“Nos encontramos encarando proyectos de tesis y la verdad es que estamos muy emocionados por tener este acercamiento en un contexto tangible con los medios de comunicación. En mi caso, me voy a desempeñar en el área de Prensa”, concluyó.