Se concretó la entrega de nuevas pensiones no contributivas a la vejez

La medida garantiza acompañamiento económico y cobertura de salud a adultos mayores, fortaleciendo las políticas públicas de cuidado y reconocimiento.

Este miércoles, el Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración de Santa Cruz realizó la entrega de tres nuevas pensiones no contributivas a la vejez, en un acto llevado a cabo en la Sala de Situación de la cartera social provincial.

La actividad fue encabezada por el secretario de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia, Lic. Luis Quiroga, acompañado por la subsecretaria de Políticas para Adultos Mayores, Carla Beroiz, junto a equipos técnicos del área y de la Secretaría de Gestión Financiera.

Las pensiones no contributivas constituyen un derecho fundamental para aquellas personas mayores que, por distintos motivos, no han podido realizar los aportes previsionales correspondientes. A través de esta decisión del Estado Provincial, los titulares acceden a una prestación económica y a cobertura de obra social, herramientas esenciales que garantizan bienestar y una mejor calidad de vida.

Esta política pública forma parte de las acciones impulsadas por el gobernador Claudio Vidal y la Ministra Luisa Cárdenas, orientadas a promover el respeto, el cuidado y el reconocimiento de los adultos mayores, quienes con su esfuerzo y trabajo contribuyeron a consolidar una Santa Cruz con identidad y compromiso social.