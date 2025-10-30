Se concretó la apertura de las primeras Jornadas Psicogerontólogicas de la Patagonia Austral

El encuentro, cuya apertura se realizó este jueves 30 de octubre en la sala auditorio del Cine Municipal, busca promover una mirada integral sobre la salud mental y los derechos de los adultos mayores. Incluirá diversas exposiciones a cargo de reconocidos profesionales y abiertas al publicó en general.

La propuesta impulsada desde el Hospital Zonal de Caleta Olivia (HZCO), a través del área de Salud Mental, junto a la Lic. Daniela Justiniano, responsable de los talleres Psicogerontólocios, cuenta con el acompañamiento de la Municipalidad de Caleta Olivia.

En este marco, la secretaria de Políticas Integrales para la Igualdad, Paola Ramos, quien tiene bajo su órbita la dirección de Adulto Mayor y de Discapacidad, como también la supervisión de Derechos Humanos, celebró la realización de esta iniciativa resaltando la importancia de generar espacios de reflexión y aprendizaje. “Lo hermoso de estas jornadas tiene que ver en cuál es el paradigma y cómo miramos a las personas adultas mayores, que no podemos hablar de la misma manera hoy de las personas adultas que hace 15 años atrás, hoy se toma la salud mental de manera integral, al adulto mayor de manera integral”, subrayó.

Finalmente, adelantó que desde su área se brindará una charla sobre Derechos Humanos y la integralidad como perspectiva, la cual tendrá lugar este viernes a las 12:00 horas en la sede de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA), no requiere inscripción previa y es abierta a todos los interesados.