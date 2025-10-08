Se celebró el 43° Aniversario de la Escuela Municipal de Danza Clásica

La EMDC del Centro Municipal de Educación por el Arte (CeMEPA), cumplió un año más y lo celebró con muestras fotográficas, proyecciones y distintos cuadros artísticos preparados por las alumnas de 5to. año de la escuela.

El momento contó con el tradicional brindis que estuvo acompañado por el secretario de Cultura, Deportes y Juventud, David Jones y la subsecretaria de Cultura Dana Moreno.

En este contexto, la jefa de departamento de la Escuela Danzas Clásicas Mónica Acosta, destacó el trabajo de todas las alumnas que estuvieron a cargo de la organización del espectáculo y de los docentes que forman parte de la institución.

“Contamos con varios espacios destinados a la historia de la escuela, sus egresadas y además se proyectaron varios videos con distintas salutaciones. Esperamos continuar creciendo y ya tenemos una gran expectativa no solo por las futuras egresadas de este año, sino también por nuestra muestra de fin de año que preparamos con mucho compromiso”, cerró.