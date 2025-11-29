Se busca producir y procesar el grano en Santa Cruz para impulsar la cadena productiva

Durante la Jornada a Campo “Desafíos y oportunidades para producir en Santa Cruz”, realizada este sábado 29 de noviembre en El Calafate, referentes de la empresa AgroCalafate, Nicolás Zuber y Tomás Ciurlanti, expusieron el trabajo que vienen desarrollando junto al sector público, para impulsar la producción de granos en la provincia, con el objetivo de abastecer la futura planta de alimento balanceado que se construye en Río Gallegos.

Los representantes de la firma remarcaron que el proyecto tiene un eje claro: producir grano para transformarlo y agregarle valor dentro de la provincia, fortaleciendo la cadena productiva local. “La intención es cosechar el grano para agregarle valor en la planta de alimento balanceado que estamos armando en Río Gallegos”, señaló Zuber.

Como parte de la jornada, AgroCalafate realizó una charla técnica y una recorrida por el campo para mostrar el proceso productivo, las tecnologías empleadas y el equipamiento que se utiliza para trabajar en suelos de la región. “Hoy estamos dando un pantallazo general, una visita al campo para mostrar lo que se viene haciendo, conocer el parque de maquinaria necesario y los detalles técnicos. Buscamos contagiar y motivar a productores, para que vean que este modelo puede replicarse en Santa Cruz”, precisó Ciurlanti.

Colaboración entre lo público y lo privado

Ambos referentes subrayaron que el avance del proyecto es posible gracias a una articulación real entre AgroCalafate, Santa Cruz Puede SAU, productores locales y el Gobierno Provincial.

“Para que esta actividad pueda desarrollarse es fundamental que el sector público y el sector privado empujen para el mismo lado. En este caso, el aporte del Gobierno Provincial con herramientas concretas es clave, para poder producir en lugares desafiantes como este”, puntualizaron.

Maquinaria y tecnología aplicada

Durante la visita, explicaron el funcionamiento del equipamiento utilizado en el proceso agrícola: desde la preparación del suelo hasta la siembra y la futura cosecha.

Detallaron que el trabajo comienza con herramientas de labranza primaria, como la rastra de discos, seguido por labranza secundaria con rastra de dientes y un rastrón nivelador, para preparar una cama de siembra uniforme. La siembra se realiza con una sembradora Apache 54.000 de 36 surcos, asistida por una tolva semillera donde se carga la semilla y el fertilizante.

Además, adelantaron que en las próximas semanas arribarán las cosechadoras, que permitirán completar el circuito productivo: “La cosechadora recolecta el grano, lo separa de la planta y lo traslada a una tolva para almacenarlo en silobolsas, desde donde luego se enviará a la planta de alimento balanceado”.