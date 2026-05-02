Se avanza en obras que “van a permitir mejorar la calidad de vida de los santacruceños”

La gestión del gobernador Claudio Vidal, a través de Distrigas SA, prosigue con los trabajos de extensión de red en toda la provincia de Santa Cruz. El presidente de la empresa destacó las labores que se están realizando y el impacto directo del acceso al gas en los hogares.

El presidente de Distrigas SA, Juan Carlos Berasaluce, afirmó que las obras de extensión de red que lleva adelante la empresa en toda la provincia tienen como eje central “mejorar la calidad de vida de los santacruceños”, al tiempo que repasó los avances y proyectos en marcha.

Materiales enviados a zona norte y ejecución de obras

En ese sentido, destacó el envío de materiales realizado esta semana hacia la zona norte, como parte de la planificación que busca ampliar el acceso al servicio en distintas localidades.

En el marco de estas acciones, Berasaluce recorrió el predio donde se encuentra la cañería destinada a las obras en ejecución y proyectadas, correspondiente al envío de materiales de polietileno de 50, 63 y 90 mm, que ya se encuentran en Caleta Olivia y Pico Truncado.

En la ciudad del Gorosito, se prevé avanzar en los barrios Favaloro y Patagonia. “Se trata de la extensión de ocho manzanas, con 1500 metros de cañería y una inversión de 165 millones de pesos”, detalló.

Asimismo, indicó que el resto de los materiales permitirá dar continuidad a la obra del barrio Invernadero en Pico Truncado. “Corresponden a 16 manzanas, con 6200 metros de cañería a colocar y una inversión de 630 millones de pesos”, precisó.

Sobre estas intervenciones, el titular de Distrigas SA subrayó que “son obras fundamentales para acompañar el crecimiento de la ciudad y dar respuesta a demandas de larga data”, y remarcó que están “dando soluciones a más de 20 e incluso 30 años de espera”.

Acciones en barrios de la capital

En Río Gallegos, Berasaluce también se refirió a los trabajos recientes ejecutados por la Gerencia de Extensiones de Redes de Gas en los barrios Santa Cruz, Julieta Nueva Esperanza y Favaloro, así como al inicio de tareas en la manzana 1503 del barrio IDUV, sobre calle 38.

“Son 56 viviendas que se van a entregar, y la intención es que las familias puedan acceder a sus hogares con los servicios garantizados, sin tener que atravesar nuevas gestiones, ni demorar en su espera”, señaló.

Además, indicó que continúan las obras en los barrios Bicentenario 3 y 4, y anticipó el inicio de nuevos trabajos en el barrio Chimen Aike y en la segunda etapa del 22 de Septiembre.

En la Cuenca, Calafate y Los Antiguos

En el interior provincial, el presidente de la empresa destacó que “también se avanza a buen ritmo en la extensión de la red de gas”. En ese marco, mencionó que en 28 de Noviembre finalizaron recientemente las tareas en la manzana 200, mientras que en Río Turbio se proyecta el inicio de nuevas obras.

“Tenemos una obra a licitar en el barrio Cerro Castillo, en El Calafate, y un pedido para continuar con trabajos en Los Antiguos”, agregó.

Finalmente, Berasaluce remarcó que estas acciones responden a una decisión política del gobernador Claudio Vidal, y reafirmó el compromiso de la empresa de ampliar el acceso al servicio: “Estamos redoblando los esfuerzos para que más hogares puedan conectarse al gas. La premisa es clara: llegar con la mayor cantidad de conexiones antes del invierno, porque eso se traduce directamente en una mejor calidad de vida para nuestra gente”.