Se avanza en acciones para la transformación de la educación en Santa Cruz

Este miércoles 17 de septiembre, se llevó a cabo una reunión con la participación de la presidenta del Consejo Provincial de Educación (CPE), Iris Rasgido, quien destacó la relevancia del trabajo articulado con otros organismos y los avances en las tareas de mantenimiento, reafirmando la prioridad de garantizar la mejora continua de la educación en Santa Cruz.

La jornada, encabezada por la vicepresidenta Esther Pucheta, tuvo como objetivo avanzar en la planificación de las acciones previstas para los meses de septiembre y octubre, consolidando el compromiso con la transformación educativa en la provincia.

En este marco, la secretaria de Gestión Educativa, Adela Vera, destacó la evaluación del 2º Encuentro Provincial “Alfabetización Plen@ en clave Santa Cruz” y la definición de la agenda de actividades junto a las direcciones de nivel y modalidades del sistema educativo provincial.

Con estas acciones, el CPE reafirma su compromiso con una educación de calidad, inclusiva y en constante desarrollo, promoviendo la participación activa de todos los actores del sistema educativo para alcanzar los mejores resultados en beneficio de estudiantes y comunidades.