Se avanza con el recambio integral de calefacción en la Escuela Provincial Primaria N°44

El Consejo Provincial de Educación continúa desarrollando intervenciones en el marco del Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo, con trabajos destinados a optimizar los sistemas de calefacción y garantizar condiciones edilicias adecuadas en los establecimientos educativos de la provincia.

En este contexto, y dando continuidad a la recorrida de la directora provincial de Mantenimiento Escolar y Coordinación General, Marcia Arroyo, en la Escuela Provincial Primaria N°44 de Río Gallegos, acompañada por autoridades educativas provinciales, se concretará el recambio de cuatro calderas por nuevas unidades marca HIT, la instalación de una bomba circuladora y la colocación de un tanque de agua destilada, además de la ejecución de un circuito cerrado con provisión de grupo de llenado automático.

Entre las tareas previstas también se incluye la revisión y recambio de cañerías, la limpieza y reposición de radiadores, la instalación de tableros eléctricos de protección, la ejecución de nuevos ductos, la revisión integral de las cañerías de gas y la correspondiente certificación y habilitación ante el ente regulador.

Arroyo destacó que se trata de una intervención necesaria ante el estado obsoleto de los equipos existentes, muchos de ellos fuera de funcionamiento o en desuso, y señaló que el objetivo es realizar un cambio integral en la sala de máquinas, que presenta un marcado deterioro.

Asimismo, explicó que los trabajos se articulan con la Dirección Provincial de Arquitectura, a cargo de la arquitecta Natalia Esperanza, con el fin de evaluar no solo los aspectos de mantenimiento sino también las condiciones estructurales y edilicias del edificio, avanzando así en reparaciones integrales cuando la institución lo requiere.

La agenda de trabajo incluye además intervenciones en la Escuela Provincial Primaria N°46, obras en la zona norte de la provincia y tareas coordinadas mediante convenios con municipios como Pico Truncado y Cañadón Seco, con el objetivo de atender las necesidades edilicias en todo el territorio.

Por su parte, la directora de la institución, Laura Díaz, expresó su satisfacción por el inicio de las obras y destacó que el recambio de calderas era una gestión que se venía realizando desde hace años, señalando que se trata de una mejora fundamental para la comunidad educativa.

Indicó además que, si bien la calefacción es la prioridad, también se proyectan otras mejoras como el recambio del piso de goma del gimnasio y la renovación de luminarias, y precisó que la obra de calefacción tendría un plazo estimado de ejecución de aproximadamente quince días, mientras la institución se prepara para el inicio del ciclo lectivo en condiciones óptimas.