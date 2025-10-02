Se avanza con asistencias situadas que fortalecen la gestión administrativa

El Consejo Provincial de Educación continúa desarrollando instancias de capacitación que resultan fundamentales para mantener actualizados, acompañados y fortalecidos a los equipos directivos y supervisores de las instituciones educativas de Santa Cruz. Estas acciones son claves para garantizar una gestión administrativa ordenada, ágil y confiable en toda la provincia.



La directora general de Registro de Títulos, Certificaciones y Equivalencias, Mariana Lobos, informó que este miércoles 1° de octubre, en la localidad de Río Turbio, se realizó una asistencia técnica situada: durante la mañana dirigida al nivel primario y por la tarde al nivel inicial. En ambos encuentros se trabajó sobre la legalización de certificados analíticos y de finalización de nivel, un aspecto esencial para la validez académica de los trayectos formativos de los estudiantes.



Asimismo, el pasado 30 de septiembre, en la Dirección Regional Zona Sudoeste, se abordó la certificación de títulos emitidos en papel moneda en otras jurisdicciones, trámite imprescindible para garantizar el reconocimiento y registro de títulos de estudiantes que egresan en otras provincias y continúan sus estudios o desarrollan su carrera en Santa Cruz.



En este marco, Mariana Lobos adelantó que el próximo martes se realizará en la localidad de Caleta Olivia un operativo especial de certificación de títulos emitidos en otras provincias, trámite que habitualmente sólo se efectúa en Río Gallegos. Esta instancia se llevará a cabo en la Dirección Regional de Educación Zona Norte, anticipando la capacitación que tendrá lugar al día siguiente.



De este modo, el Consejo Provincial de Educación reafirma la importancia de estas asistencias situadas como espacios de acompañamiento y actualización, que contribuyen a consolidar la gestión administrativa y a brindar respaldo y validez a la trayectoria educativa de cada estudiante santacruceño.