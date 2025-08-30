Se aprobó el Registro Municipal de Personas con Discapacidad en Caleta Olivia

Aprobaron la ordenanza presentada por el concejal Aparicio para la creación del ReMuPeDi, un instrumento que permitirá contar con estadísticas precisas sobre la población con discapacidad y planificar políticas públicas inclusivas en distintas áreas de la ciudad.

En la sesión de este jueves, el Concejo Deliberante de Caleta Olivia aprobó la creación del Registro Municipal de Personas con Discapacidad (ReMuPeDi), a partir de un proyecto impulsado por el concejal Carlos Aparicio. La iniciativa busca reunir datos concretos sobre la cantidad de personas con discapacidad y los distintos tipos de condiciones presentes en la ciudad.

El registro será de carácter cualitativo y cuantitativo, y permitirá conocer información vinculada a salud, cobertura médica, situación previsional, acceso a programas sociales, grupo familiar, institucionalización, educación, trabajo, deporte y entorno socioambiental.

Todos estos datos resultarán clave para fortalecer las políticas públicas y garantizar una mejor inclusión en distintos ámbitos. El proyecto aprobado marca un avance significativo en la promoción de derechos y en la construcción de una ciudad más justa e igualitaria.