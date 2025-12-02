Se agrava la situación de los pacientes de la CSS en Caleta Olivia y la zona norte

La Clínica Cruz del Sus suspendió la atención de pacientes con la Caja de Servicios Sociales. La medida, tomada por la acumulación de más de cuatro meses de deuda, dejó sin cobertura a pacientes que tenían cirugías, tratamientos e internaciones programadas. El Hospital Zonal no puede absorber la creciente demanda y crece la preocupación en la comunidad.

La situación sanitaria en Caleta Olivia y toda la zona norte atraviesa uno de sus momentos más críticos. El viernes por la tarde, la Clínica Cruz del Sur decidió suspender la atención a los afiliados de la Caja de Servicios Sociales (CSS) debido a una deuda que supera los cuatro meses sin pago, una determinación que refleja el nivel de gravedad del conflicto.

La interrupción del servicio impacta de manera directa en miles de pacientes que tenían cirugías, internaciones, estudios y tratamientos programados, muchos de ellos impostergables. La falta de cobertura afecta al sistema de salud privado, que queda imposibilitado de brindar atención a los afiliados, y al sector público, que ya funciona al límite.

El Hospital Zonal de Caleta Olivia, único centro público de alta complejidad en la ciudad, enfrenta una demanda creciente y no cuenta con la capacidad operativa para absorber la totalidad de los pacientes que quedaron sin atención en la clínica. Esta sobrecarga dificulta aún más la respuesta sanitaria en una época del año especialmente sensible.

Mientras la comunidad expresa su preocupación y malestar, hasta la mañana de este martes no se registraron avances en la regularización del conflicto. Las suspensiones de cirugías programadas, consultas médicas y diversos procedimientos continúan sin una solución a la vista.